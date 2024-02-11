لقبوها بـ«المرأة الحديدية».. معلومات عن طبيبة فلسطينية تحدت الرصاص لإنقاذ مصاب

غامرت بحياتها وخرجت تحت نيران القصف المتواصل على مستشفى ناصر، تحاول تفادي الضربات للوصول إلى الشاب الجريح في إحدى الخيام المجاورة، وسرعان ما انتشر الفيديو للطبيبة الفلسطينية أميرة العسولي، التي تركت دراستها في مصر منذ بداية الحرب قاصدة بلادها لمداوة جرحاهم، حتى استحقت عن جدارة لقب «المرأة الحديدية» الذي أطلقه عليها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد المقطع الشهير على «فيسبوك» ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، لذا؛ نستعرض أبرز المعلومات عنها وفق صفحتها الشخصية على «فيسبوك».

7 معلومات عن الطبيبة أميرة العسولي

- أميرة العسولي هي طبيبة فلسطينية متخصصة في مجال النساء والتوليد.

- حصلت أميرة العسولي على البورد الفلسطيني في النساء والولادة عام 2009، والبورد هو عبارة عن تدريب منهجي إكلينيكي وعملي في التخصصات الطبية المعتمدة، يعتمد على اكتساب المهارات اللازمة للتخصص أثناء العمل.

- حصلت أميرة العسولي على بورد عربي في ذات المجال.

- حصلت أيضا على دورات تدريبية في المناظير النسائية.

- تمتلك عيادة خاصة في رفح الفلسطينية تستقبل فيها المرضى والأطباء المتخصصين.

- كان تشارك متابعيها على صفحتها قبل الحرب مقاطع الفيديو والصور لعملها وصور الأجنة في الرحم.

- كانت الطبيبة الفلسطينية أميرة العسولي في مصر في مايو 2023، وعادت لبلدها بعد الحرب.

خلعت رداءها ، لم تتردد لحظة ، نطقت الشهادة ، وبكل شجاعة الدنيا انطلقت لتنقذ مصاباً تحت القصف

من قال أن المرأة ضعيفة ؟!

هذه امرأة تعادل مليار من المتخاذلين

الدكتورة أميرة العسولي عادت إلى غزة بعد الحرب لتأدية واجبها الإنساني pic.twitter.com/I2SLgwy0Yw — Nilly Hanım???? (@nilly_hanem) February 10, 2024

موقف بطولي لـ أميرة العسولي

وتصدرت الطبية الفلسطينية أميرة العسولي حديث الناس، بعدما وثق أحد المتواجدين في مستشفى ناصر فيديو لها وهي تحاول إنقاذ مصاب تحت القصف، ووصفوها ب «المرأة الحديدية» و«ست بمئة راجل»، بينما قالت أميرة العسولي في أول تعليق لها على الواقعة على صفحتها الشخصية: «اشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول آخر كلامات الشاب الذي نال الشهادة بعد استهداف مجمع ناصر المباشر تحت باب غرفتي مباشرة، بالإضافة إلى استهداف اثنين آخرين والحمد لله كانوا جرحى، وتم إنقاذهم وإسعافهم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا، اللهم أنفع بنا خلقك وارحمنا رحمة من عندك».