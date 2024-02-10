طبيبة فلسطينية تروي تفاصيل محاولة إنقاذ جريح محاصر استشهد متأثرا بإصابته

خلال الساعات الماضية، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر طبيبة فلسطينية وهي تحاول إنقاذ شاب جريح محاصر، حيث حاولت إنقاذه مع مجموعة من الأطباء الآخرين.

الطبيبة الفلسطينية تروي ما حدث

ونشر تلفزيون فلسطين مقطع فيديو للطبيبة أميرة محمود العسولي، استشاري طب النساء والتوليد، وتعمل بمجمع «ناصرب»، وهي متقاعد مبكر، وتعمل الآن متطوعة ضمن الطاقم الطبي في مجمع ناصر في خان يونس بقطاع غزة.

وروت الطبيبة الفلسطينية أحداث إصابة الشاب برصاص قناص من جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، قائلةً إنها سمعت صوت شاب أصيب برصاص تحت شباكها، ونزلت بهدف مساعدته، والتقت هناك الدكتور محمد أبو لحية، يحاول مساعدته، وأضافت: «استطعنا إخراجه، وإدخاله للمستشفى، لكن الشاب استشهد بعد ذلك بسبب إصابته».

وتابعت أنها أخبرت المتواجدين بأنها تعلم برغبتهم في إخراج الشاب، لكنهم خائفين من قناصة الاحتلال، وأضافت: «لكن سبحان الله نُزع الخوف من قلبي»، مؤكدة على أنها لن تتردد لحظة واحدة في إنقاذ شخص آخر.

الطبيبة البطلة أميرة العسولي تروي تفاصيل إنقاذها شاب أصيب برصاص قناصة الاحتلال أمس في غزة#فلسطين pic.twitter.com/haPSOzZnD3 — palgraph (@palestine_graph) February 10, 2024

وأوضحت الطبيبة أميرة العسولي أن «قناصة الاحتلال وجهوا رصاصهم بشكل مباشر تجاه الشاب، ومجمع ناصر، وربي ستر عليا، وأصيب الشاب برصاصة أخرى، واستشهد بعد ذلك».

وقالت أن «قسم الأطباء يوم التخرج هو مساعدة كل محتاج، وأن أضع احتياجات الآخرين قبل حياتي، فمن واجبي مساعدته وإنقاذ الآخرين».

ممرضة فلسطينية تنقذ شاباً مصاباً

وفي وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قصير لممرضة فلسطينية من قطاع غزة، كانت في مدخل مستشفي ناصر الطبي، ليخبرها البعض بأن هناك شاب مصاب ومحاصر من قناصة الاحتلال الإسرائيلي، على بعد عدة أمتار، فلم تتردد في إنقاذ المصاب.

وخلال مقطع الفيديو، تبدو الممرضة وهي تتحدث مع مجموعة من الشباب، الذين يخبرونها بأن على بعد أمتار هناك شاب مصاب ومحاصر من قناصة الاحتلال الإسرائيلي.

هذه الطبيبة الفلسطينية الشجاعة التي انقذت الجريح. pic.twitter.com/pxm1yZbPRg — mimory44 (@mimo778mm) February 10, 2024

فقامت الممرضة بخلع الجاكيت الذي كانت ترتديه «حتى لا يعيق حركاتها»، وإعطائه لأحد المتوجدين، وقامت بالجري نحو الشاب المصاب.

وما لبث أن تبعها بعض الشباب، الذين حملوا المصاب على نقالة بسيطة، والجري حتى إدخاله إلى المستشفى ومحاولة اسعافه، إلا أنه استشهد فيما بعد، بحسب ما جاء في الحوار مع الطبيبة الفلسطينية.