«سلامة الغذاء»: الموالح تتصدر قائمة الصادرات تليها الفاصوليا والبطاطا

أصدَر المركز الإعلامي للهيئة القومية لسلامة الغذاء تقريره الأسبوعي الـ 6 لعام 2024، وذلك عن الفترة من 3 إلى 9 فبراير، والذي تضمن العديد من الأنشطة المختلفة على النحو التالي:

أنشطة إدارات الهيئة المختلفة

ونفذت الإدارة العامة للرقابة على المصانع 89 مأمورية رقابية على مصانع الأغذية في جميع محافظات الجمهورية خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير، وتمّ تسجيل 4 منشآت غذائية بالهيئة القومية لسلامة الغذاء وإدراج 6 مصانع بالقائمة البيضاء.

عدد زيارات الفحص والتفتيش

وبلغ عدد زيارات الفحص والتفتيش والاعتماد التي قامت بها إدارة الرقابة على محطات ومراكز التعبئة 66 زيارة، وتم تسجيل 1 منشأة بالهيئة وجار إدراج مركز تعبئة بالقائمة البيضاء، وأصدرَت الإدارة 3711 إذن تصدير لحاصلات زراعية لـ1919 شركة مصدرة.

عدد الرسائل الغذائية المصدرة

وبلغ عدد الرسائل الغذائية المصدرة طبقًا للإدارة العامة لكل من الصادرات والواردات بالهيئة 5540 رسالة بنحو 255 ألف طن لـ1660 شركة مصدرة، تنوعت ما بين 515 صنف من خضر وفواكه طازجة، ومنتجات غذائية متنوعة.

قائمة الخضروات المصرية المصدرة

وتصدرت البطاطس الأسبوع الماضي أيضًا قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 33 ألف طن، تليها الفاصوليا والبطاطا بإجمالي 6 آلاف طن لكل منهما، وبلغ إجمالي عدد أصناف الخضروات المصدرة 72 صنفًا.

وتصدرت الموالح قائمة الفواكه المصدرة الأسبوع الماضي بإجمالي 81 ألف طن، تليها الفراولة بإجمالي 8 آلاف طن، ثم فواكه متنوعة بإجمالي 3 آلاف طن، وبلغ إجمالي عدد أصناف الفواكه المصدرة 38 صنفًا.

ومثلت السعودية والسودان وإيطاليا وليبيا أكبر الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأسبوع الماضي من إجمالي 134 دولة مستوردة.

واحتل ميناء سفاجا الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية المصدرة منه بإجمالي 1000 رسالة، يليه ميناء مطار القاهرة بـ900 رسالة، ثم ميناء الإسكندرية بإجمالي 740 رسالة.

وبلغ عدد الرسائل الغذائية الواردة 1215 رسالة بنحو 255 ألف طن لعدد 610 شركة مستوردة، تنوعت ما بين 123 صنف من قمح وسكر خام وزيوت متنوعة من 80 دولة، ومثلت روسيا أكبر الدول المصدرة إلى مصر، تليها البرازيل، أوكرانيا، ماليزيا والسعودية.

وتصدر ميناء مطار القاهرة الأسبوع الماضي المركز الأول في عدد الرسائل الغذائية الواردة إليه بإجمالي 333 رسالة، يليه ميناء الإسكندرية والذي احتل المركز الثاني بـ 250 رسالة، ثم ميناء دمياط بإجمالي 210 رسالة.

وسجلت الإدارة العامة لتسجيل وترخيص الأغذية الخاصة 53 منتج و4 شركات، ونفذت 7 زيارات رقابية، كما فحصت الإدارة 730 منتج جديد، وأصدرت 8 شهادات بيع حر.

شحنات الأغذية المستوردة

وفيما يخص إدارة المعامل، فقد قامت الإدارة بإعداد التقارير الفنية لعدد 1365 عينة من شحنات الأغذية المستوردة، 850 عينة لأغذية معدة للتصدير، بالإضافة إلى 113 عينة منتجات الأغذية الخاصة.