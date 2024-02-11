وظائف خالية للشباب في «البترول».. اعرف التفاصيل والشروط المطلوبة

أعلنت الإدارة العامة للشؤون الإدارية في شركة خالدة للبترول عبر منشور بصفحتها الرسمية على فيسبوك، حاجتها لـ أطباء بشريين للعمل في مواقع الشركة المختلفة وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2024.

شروط شغل وظائف شركة البترول 2024

وحددت الإدارة العامة للشؤون الإدارية في شركة خالدة لـ البترول عبر المنشور، عدد من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة أطباء بشريين للعمل بمواقع الشركة المختلفة وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2024، كما يلي.

- حاصل على بكالوريوس طب وجراحة.

- خبرة عملية في حالات الطوارئ الطبية والإسعافات الأولية.

- اجادة تامة للغة الإنجليزية.

- له القدرة في التعامل مع الحاسب الآلي والبرامج الطبية.

- خبرة عملية من سنتين إلى 10 سنوات.

- اجتياز المتقدم الاختبارات المنعقدة في هذا الشأن.

المستندات المطلوبة لوظائف شركة البترول 2024

وطالبت الإدارة العامة للشؤون الإدارية في شركة خالدة للبترول، الراغبين في الالتحاق بـ الوظائف سالفة الذكر بتقديم المرفقات التالية إلى إدارة التعيينات بدعم الأعمال بالمبنى الإداري بالشركة في موعد أقصاه 25 فبراير الجاري، كما يلي.

- السيرة الذاتية للمتقدم.

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

- صورة من شهادة الميلاد.

- صورة من شهادة المؤهل الدراسي.

- صورة من الخدمة العسكرية.

- صورة من العيد بالنقابة.

- صورة ترخيص مزاولة المهنة.

- صور من شهادات الخبرة.

- صورة من الحصول على شهادات دراسية أخرى «ماجستير - دكتوراه» إن وجد، علما بأنّه لن يلتفت إلى الطلبات غير المستوفاة، وسيتم إخطار المتقدمين بموعد ومكان الاختبار عن طريق رقم التليفون الموضح بالطلب.