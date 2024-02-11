انتظام الدراسة بشمال سيناء.. 123 ألف طالب في 624 مدرسة

انتظمت الدراسة في 624 مدرسة بشمال سيناء في ثاني أيام الترم الثاني، حيث استقبلت المدارس 123 ألفا و319 طالبا وطالبة، ويعمل بها نحو 10 آلاف معلم ومعلمة، عقب انتهاء إجازة نصف العام الدراسي بجميع مدن المحافظة، حيث بدأ اليوم الدراسي بمتابعة حضور وغياب الطلاب، والالتزام بتوزيع الكتب المدرسية.

انتظام الدراسة في الترم الثاني شمال سيناء

وقال حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، في بيان له، إن الدراسة في مدارس الفترتين بشمال سيناء انتظمت أمس في أول أيام الفصل الدراسي الثاني في مدارس الفترتين وعددها 133 مدرسة بمختلف الإدارات التعليم بالمحافظة، التي استقبلت 20 ألفا و357 طالبا وطالبة في العريش والشيخ زويد وبئر العبد ومدارس وسط سيناء.

تواجد الزائر الصحي بكل مدرسة

وشدد «رضوان» على جميع المدارس بالعمل على متابعة الشرح الدقيق للتلاميذ في المدارس، والعمل على الالتزام بالزي المدرسي، وحضور لجنة الإشراف الطبية اليومية المتمثلة في الزائر الصحي لكل مدرسة، والتنسيق مع الإدارات التعليمية بشكل فوري حال حدوث أي من المشكلات للتلاميذ والمعلمين.