تراجع أسعار الأسماك في أسواق شمال سيناء.. كيلو «السردينا» بـ60 جنيها

تراجعت أسعار الأسماك في غالبية الأسواق بمحافظة شمال سيناء اليوم، مقارنة بالأسبوع الماضي، إذ سجلت انخفاضا أكثر من 20 جنيهًا للكيلو الواحد باللنسبة للطازجة.

وسجل سعر سمك البوري السوبر 120 جنيهًا، بدلًا من 150 جنيهًا، والسمك البوري المتوسط 100 جنيه بدلًا من 120 جنيهًا، فيما انخفض سعر السردينا إلى 60 جنيهًا بدلًا من 79 جنيهًا.

وقال محمد حجاب، أحد تجار السمك بمدينة العريش لـ«الوطن»، إنّ نخفاض السعر جاء بعد غزارة المنتج، عقب تحسن أوضاع الطقس، حيث شهدت أسواق المحافظة كميات غير مسبوقة من الأسماك، وجرى نقل بعضها إلى المحافظات الأخرى، والجزء الأكبر بيع بأسواق المحافظة بسعر منخفض.

ارتفاع الإقبال على شراء الأسماك

وأكد يوسف علي، أحد تجار السمك، وجود إقبال كبير على عمليات البيع والشراء بسوق الأسماك، مشيرًا إلى أنّ معظم الصيادين عملوا خلال اليومين الماضيين، على اصطياد كميات كبيرة من الأسماك في بحر العريش، وجرى توزيعها على أسواق المحافظة.

ومن جهة أخرى، شهدت أسواق الخضروات والفاكهة أيضًا انخفاضًا اليوم، وسجل سعر كيلو الموز 10 جنيهات بدلًا من 15، والجوافة 15 جنيهًا بدلًا من 20، والتفاح 50 جنيهًا، والفراولة 15 جنيهًا، والطماطم 7 جنيهات بدلا من 10 جنيهات.

استمرار عمليات التفتيش والمراقبة اليومية

وذكرت مديرية التموين في محافظة شمال سيناء في بيان، أنّ انخفاض الأسعار جاء لسببين، أولهما أنّ بعض المنتجات تعتمد على عمليات العرض والطلب، والثاني هو استمرار عمليات التفتيش والمراقبة اليومية، وتفعيل شكاوى المواطنين بشكل فوري.