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أماكن معارض أهلا رمضان 2024 في شمال سيناء.. 24 منفذا

كتب:

حسين غبراهيم
04:28 م | السبت 10 فبراير 2024
سلع أهلا رمضان بشمال سيناء

سلع أهلا رمضان بشمال سيناء

يبحث المواطنون عن أماكن معرض أهلًا رمضان 2024 في محافظة شمال سيناء، بالتزامن مع اقتراب الشهر الكريم، وإعلان الأجهزة التنفيذية، إقامة منافذ بيع السلع بأسعار مخفضة، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

وأعلنت مديرية التموين بشمال سيناء، أماكن معارض أهلًا رمضان 2024 في محافظة شمال سيناء، موضحة أنها 24 منفذًا في مدن ومراكز المحافظة، تفتتح تباعًا، بداية من الأسبوع الجاري، بنسبة تخفيضات تصل إلى 25%.

أماكن معرض أهلًا رمضان 2024 في شمال سيناء

وذكرت مديرية التموين بمحافظة شمال سيناء في بيان لها، أنّ الأماكن جاءت كالتالي:

  1. المقر الرئيسي للمعرض في ميدان الرفاعي بوسط العريش
  2. أمام الحديقة الرئيسية القريبة من جامعة العريش منتصف المدينة
  3. ميدان دوران شبرا، بحي المساعيد غرب العريش
  4. سوق الضاحية، بمنتصف حي الضاحية المقابل للمسجد الكبير

وأضاف بيان الغرفة التجارية، أنه سيجري افتتاح المعرض، بداية من 15 من الشهر الجاري، أي بعد قرابة ثلاثة أيام.

تخفيضات تصل إلى 25%

وقال عزيز مطر، رئيس الغرفة التجارية في تصريح لـ«الوطن» إنه تم الاتفاق على البيع بسعر الجملة والمصنع، بتخفيضات تفوق 25%، وأن التجار سيكتفون بهامش ربح بسيط، وذلك وقوفُا بجانب محدود الدخل، وهو الهدف الرئيسي من المعرض.

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