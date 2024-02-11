الأجراس تدق لاستقبال الطلاب.. والإذاعة المدرسية تتناول «تضحيات الشرطة»

عادت أجراس المدارس تدق من جديد لاستقبال الطلاب في أول أيام الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024 في محافظات «القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الشرقية، الغربية، المنوفية، دمياط، بورسعيد، السويس، البحر الأحمر، الوادي الجديد، جنوب سيناء، مرسى مطروح»، وانتظمت الدراسة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، في المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة.

وبدأت الإذاعة المدرسية لجميع الصفوف في مدارس التعليم العام، عن دور تضحيات أفراد جهاز الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، وفقا للكتاب الدوري الصادر من وزير التربية والتعليم، في إطار الاحتفال بعيد الشرطة 2023، وحرص وزارة التربية والتعليم ودورها التربوي والتوعوي بتوطيد جسور الثقة والتعاون البناء مع وزارة الداخلية على أساس من المشاركة.

وخصصت وزارة التربية والتعليم، الحصة الأولى في المدارس عن تضحيات رجال الشرطة البواسل، مؤكدة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية في المدارس حفاظا على سلامة الطلاب والمعلمين والعاملين بالمدارس، وانضباط العملية التعليمية.

تسجيل الغياب أولا بأول

وشددت وزارة التعليم، على تسجيل الغياب أولا بأول لجميع الصفوف الدراسية وتسجيلها إلكترونيا، وتفعيل البرنامج العلاجي لضعاف القراءة والكتابة مع بداية الترم الثاني، مشددا على تسليم الكتب الدراسية مع أول يوم دراسة لجميع الطلاب بالمدارس.

ووجّهت وزارة التربية والتعليم، المسؤولين في المديريات التعليمية والإدارات، بإجراء جولات ميدانية على المدارس للتأكد من انضباط العملية التعليمية وتنفيذ تعليمات وزارة التعليم ومحاسبة المقصرين لضبط العملية التعليمية بجميع مدارس الجمهورية.