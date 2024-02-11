رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الأجراس تدق لاستقبال الطلاب.. والإذاعة المدرسية تتناول «تضحيات الشرطة»

كتب:

أميرة فكري
08:50 ص | الأحد 11 فبراير 2024
انطلاق الدراسة

انطلاق الدراسة

عادت أجراس المدارس تدق من جديد لاستقبال الطلاب في أول أيام الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2023-2024 في محافظات «القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الشرقية، الغربية، المنوفية، دمياط، بورسعيد، السويس، البحر الأحمر، الوادي الجديد، جنوب سيناء، مرسى مطروح»، وانتظمت الدراسة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية، في المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة.

وبدأت الإذاعة المدرسية لجميع الصفوف في مدارس التعليم العام، عن دور تضحيات أفراد جهاز الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد، وفقا للكتاب الدوري الصادر من وزير التربية والتعليم، في إطار الاحتفال بعيد الشرطة 2023، وحرص وزارة التربية والتعليم ودورها التربوي والتوعوي بتوطيد جسور الثقة والتعاون البناء مع وزارة الداخلية على أساس من المشاركة.

وخصصت وزارة التربية والتعليم، الحصة الأولى في المدارس عن تضحيات رجال الشرطة البواسل، مؤكدة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية في المدارس حفاظا على سلامة الطلاب والمعلمين والعاملين بالمدارس، وانضباط العملية التعليمية.

تسجيل الغياب أولا بأول

وشددت وزارة التعليم، على تسجيل الغياب أولا بأول لجميع الصفوف الدراسية وتسجيلها إلكترونيا، وتفعيل البرنامج العلاجي لضعاف القراءة والكتابة مع بداية الترم الثاني، مشددا على تسليم الكتب الدراسية مع أول يوم دراسة لجميع الطلاب بالمدارس.

ووجّهت وزارة التربية والتعليم، المسؤولين في المديريات التعليمية والإدارات، بإجراء جولات ميدانية على المدارس للتأكد من انضباط العملية التعليمية وتنفيذ تعليمات وزارة التعليم ومحاسبة المقصرين لضبط العملية التعليمية بجميع مدارس الجمهورية.

اقرأ المزيد:

انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي في المنوفية (صور)

انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي في كفر الشيخ غدا

تعديل مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل الثانوي بجنوب سيناء

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي الزراعي بجنوب سيناء

جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي الزراعي بجنوب سيناء
بقلم أميرة فكري