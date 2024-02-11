«dmc» تبرز عدد «الوطن» حول وحدات إسكان الشباب ومحدودي الدخل

عرض برنامج «8 الصبح» تقديم الإعلاميتين أسماء يوسف وأية جمال الدين عبر فضائية «dmc»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، والخاص بالبرامج والإجراءات التي تتخذها الدولة في ملف الإسكان، وذلك تحت عنوان «الإسكان: برامج متعددة لمواجهة الطلب على السكن بالريف والحضر».

«الإسكان» تحرص على تنفيذ التكليفات الرئاسية

وقالت الكاتبة الصحفية همت سلامة، إن وزارة الإسكان كانت حريصة بشدة على تنفيذ كل التكليفات والمبادرات الرئاسية التي جرى الإعلان عنها خلال الفترة الماضية والمتعلقة بمشروعات الإسكان سواء الإسكان الاجتماعي، أو إسكان محدودي الدخل والشباب، وهذا الملف يتم التركيز عليه بالفترة المقبلة.

وأضافت «سلامة»، خلال حوارها لبرنامج «8 الصبح» تقديم الإعلاميتين أسماء يوسف وأية جمال الدين عبر فضائية «dmc»، أنه يتم طرح وحدات سكنية تناسب كل الفئات والأجور خاصة الشباب وأصحاب الدخول الضعيفة، فهناك 42 ألف و472 وحدة سكنية مطروحة من خلال المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» وتخص متوسطي ومحدودي الدخل.

وحدات سكنية للشباب ومحدودي الدخل

وتابعت: «آي فرد يبحث عن سكن كريم، سيجد فرصة في الوحدات المطروحة سالفة الذكر»، مشيرة إلى أن عدد كبير للغاية من الوحدات التي طرحت بالفترة الماضية كانت تستهدف الشباب ومحدودي الدخل، وهذا ما كانت تؤكد عليه مبادرة «سكن لكل المصريين» طوال الوقت.