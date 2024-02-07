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حزب الوفد: قرارات الرئيس تؤكد أن المواطن أولوية لدى القيادة السياسية

كتب:

محمد أيمن سالم
06:07 م | الأربعاء 07 فبراير 2024
المهندس حازم الجندي

المهندس حازم الجندي

ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين، بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، قائلا: «تأتي في توقيت مهم، وتؤكد أن المواطن البسيط سيظل أولوية لدى القيادة السياسية، في ظل المرور بأزمة اقتصادية، وموجة من ارتفاع الأسعار، ما كان يستوجب إصدار هذه القرارات، لتؤكد أن القيادة السياسية حريصة على دعم المواطنين، والوقوف بجانبهم، للمرور من تلك الأزمة».

أكبر حزمة اجتماعية

أكد الجندي في بيان له، أن هذه القرارات تمثل أكبر حزمة اجتماعية يتم تقديمها، وتشمل كل فئات وشرائح المجتمع، بما فيها المعاشات والموظفين، ليؤكد أن الرئيس حريص كل الحرص على مساندة كل الأسر والحفاظ على تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المصرية، لا سيما محدودي الدخل و الأكثر احتياجا.

زيادة العلاوة الدورية  

وثمن الجندي توجيهات الرئيس السيسي بزيادة العلاوة الدورية للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن الدولة دائما تؤكد تضامنها مع المواطنين، وتحملها المسؤولية معهم، في الأوضاع الاقتصادية الراهنة، لا سيما أن غالبية الأسر المصرية، أصبحت غير قادرة على التعامل مع موجة الأسعار، ما يؤكد أن الدولة حريصة على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الجميع دون استثناء.

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بقلم محمد أيمن سالم