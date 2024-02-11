ترقيات المعلمين 2024 بمختلف التخصصات والصفوف الدراسية.. اعرف الشروط

اتخذت الأكاديمية المهنية للمعلمين التابعة لوزارة التربية والتعليم، عددًا من الخطوات اللازمة لإجراء عملية ترقيات لما يقرب من 400 ألف معلم ومعلمة خلال العام الجاري 2024 تغطي مختلف الإدارات والمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية بمختلف التخصصات والصفوف الدراسية لمن استوفى شروط الترقية لدرجة وظيفية أعلى.

رابط التسجيل في ترقيات المعلمين 2024

وكشفت الأكاديمية المهنية للمعلمين، عن الخطوات التي يجب أن يتبعها المعلمون المرشحون عن الطريقة الوحيدة للاستعلام عن الترقيات لعام 2024 عبر هذا الرابط التالي «https://academy.emis.gov.eg/academy/».

شروط ترقيات المعلمين 2024

وحددت الأكاديمية المهنية للمعلمين الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لترشيحات ترقيات المعلمين 2024 وهي كالتالي:

- أن يكون قد أكمل خمس سنوات في ممارسة العمل بشكل فعلي في الوظيفة للمعلمين في تاريخ الـ31 من شهر ديسمبر المقبل بحد أدنى.

- الحصول في آخر عامين على تقرير تقويم أداء عام بحد أدنى فوق متوسط.

- أن يكون المعلم أيضًا على رأس العمل بالفعل وقت تقديم طلب الترقية.

حصول المعلم على الرخصة المهنية

وأكدت الأكاديمية المهنية للمعلمين أنه يمكن للمرشحين الاستفادة من ترقيات المعلمين 2024، عبر حصول المعلم على الرخصة المهنية من الموقع الرسمي للرخصة المهنية للمعلمين بشرط أن ألا يقل تقييم الأداء الوظيفي عن تقدير جيد جدًا لمدة 3 سنوات على الأقل قبل تقدم المعلم للحصول على الترقية.