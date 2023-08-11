مواعيد اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين 1445 بالسعودية.. لمزاولة المهنة

كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية عن مواعيد اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين 1445، وهي العامل الأساسي حتى يمارس المعلمين والمعلمات المهنة في المملكة، حيث لم تعد اختبارات كفايات المعلمين كافية لمزاولة المهنة داخل المملكة.

وفيما يلي، يعرض «الوطن» ضمن الموضوعات الخدمية التي تنشر يوميًا، مواعيد اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين 1445 وفق المعلن من هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية على موقعهم الرسمي على الانترنت، في السطور التالية:

موعد فتح باب التقديم لاختبارات الرخصة المهنية للمعلمين 1445

وبحسب هيئة تقويم التعليم، فإنّ اختبارات المعلمين تنقسم إلى نوعين، الأول اختبار عام لجميع المعلمين، والثاني هو تخصصي يتم من خلاله تحديد مستوى كفاءة المعلم في التخصص الذي يقوم بتدريسة.

وكشفت عن أنّ موعد فتح باب التقديم لاختبارات الرخصة المهنية للمعلمين 1445، داخل المملكة العربية السعودية كالآتي:

- فتح باب التقديم للمعلمين الرجال العام والتخصصي يوم الجمعة المقبل 2 صفر 1445 الموافق 18 أغسطس الجاري، وتستمر مدة التسجيل حتى الأربعاء 12 ربيع الأول 1445 الموافق 27 سبتمبر 2023.

بينما يمكن للمعلمات من السيدات التقديم لاختبارات الرخصة المهنية للمعلمات بداية من الجمعة 9 صفر الموافق 25 أغسطس لعام 2023 ، وتستمر مدة التقديم حتى الخميس 2 جمادي الأول 1445 الموافق 16 نوفمبر 2023 .

مواعيد اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين 1445

وبعد غلق باب التقديم، تبدأ مرحلة الاختبارات، حيث ستكون يوم السبت 27 ربيع الثاني 1445 الموافق 11 نوفمبر المقبل، على أن يكون الاختبار التخصصي بداية من يوم الأربعاء الموافق 28 جمادي الأخر 1445 الموافق 21 من يناير 2024.