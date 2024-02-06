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معرض القاهرة الدولي للكتاب

الخميس.. افتتاح عرض «رصاصة في القلب» على المسرح القومي

كتب:

ضحى محمد
02:00 م | الثلاثاء 06 فبراير 2024
رصاصة في القلب

رصاصة في القلب

يقدم البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، أولى ليالي العرض المسرحي «رصاصة في القلب»، في تمام التاسعة من مساء الخميس المقبل 8 فبراير على المسرح القومي بالعتبة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، بإعادة عرض نصوص كبار الكٌتاب.

معلومات عن العرض المسرحي

العرض من إنتاج فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح بقيادة الدكتور أيمن الشيوي، وهو عن رائعة الأديب الكبير توفيق الحكيم، ومن إعداد وإخراج مروان عزب، ويقدم العرض يوميا ماعدا يوم الأربعاء من كل أسبوع.

أبطال العرض المسرحي

«رصاصة في القلب» من بطولة مروان عزب، آية سليمان، أحمد مجد الدين، أحمد سعيد، ماجد مارك، أسامة مجدي، ديكور فادى فوكيه، أزياء دنيا الهوارى، أشعار أحمد الشريف ومروان عزب، توزيع موسيقى محمد حمدي رؤوف، استعرضات فاروق الشريف، خدع مسرحية خالد عباس، دعاية وجرافيك ومادة فيلمية محمد فاضل القباني.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.