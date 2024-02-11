انتظام الدراسة في أول أيام الترم الثاني بمحافظة الإسماعيلية.. توزيع الكتب أولا

أكد الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، انتظام الدراسة في الترم الثاني بمحافظة الإسماعيلية اليوم الأحد، واتخاذ كل الإجراءات لتذليل المعوقات التي تواجه انتظام سير العملية التعليمية، وهو الهدف الأول في أول أسبوع للدراسة، مشيرا إلى أنه وجه بسرعة توزيع الكتب الدراسية على الطلاب أولًا بأول.

انتظام الدراسة في الترم الثاني بمحافظة الإسماعيلية

وقال بحيري خلال متابعته انتظام الدراسة في الترم الثاني بمحافظة الإسماعيلية وتفقده بعض المدارس، إنه منذ انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول تم عقد اجتماعات مع مديري الإدارات وموجهي العموم للتشديد على الالتزام بالضوابط المنظمة للعملية الدراسية، وضرورة المتابعات الميدانية للمدارس.

بحيري: التهنئة بعيد الشرطة في أول طوابير الدراسة

وأضاف أن اليوم شهد انتظام الدراسة في الترم الثاني بمحافظة الإسماعيلية، مشيرا إلى أن أول طوابير الصباح بدأت في جميع المدارس بتحية العلم وترديد النشيد الوطني وكلمة في طابور الصباح للتهنئة بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة المصرية.

وأكد أن الدراسة انطلقت أمس السبت في أول أيام الفصل الدراسي الثاني للمدارس التي تعمل بنظام الفترتين بجميع الإدارات التعليمية بالإسماعيلية، وانتظمت اليوم في المدارس التي تعمل بنظام الفترة الواحدة.