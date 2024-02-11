الطلاب يتسلمون الكتب الدراسية في أول أيام الترم الثاني (صور)

بدأت المدارس، مع أول يوم بالفصل الدراسي الثاني، تسليم الكتب للطلاب بجميع المراحل، وفقاً لتوجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتسليم الكتب الدراسية أولا بأول لضبط العملية التعليمية .

تسليم الكتب الدراسية الترم الثاني

شددت وزارة التربية والتعليم، في بيان، على تسليم الكتب الدراسية للطلاب مع بدء الفصل الدراسي الثاني، وعدم ربطها بالمصروفات الدراسية، والالتزام بالخريطة الزمنية لمناهج الترم الثاني التي أعدها الإدارة المركزية تطوير المناهج.

وانطلق أول أيام الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024 في محافظات «القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، الشرقية، الغربية، المنوفية، دمياط، بورسعيد، السويس، البحر الأحمر، الوادي الجديد، جنوب سيناء، مرسى مطروح»، اليوم، وانتظمت الدراسة بجميع المحافظات، في المدارس الحكومية والتجريبية والخاصة.

وخصصت المدارس الحصة الأولى والإذاعة المدرسية للحديث عن تضحيات الشرطة، احتفالا بعيد الشرطة، وسط إجراءات احترازية ووقائية بالمدارس، لحماية الطلاب والمعلمين والعاملين بالمدارس.

وتابع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، انتظام أول يوم بالفصل الدراسي الثاني 2024، بجولة تفقدية في عدد من مدارس محافظة القليوبية.