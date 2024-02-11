موعد احتفال الكنيسة بـ عيد القيامة 2024.. يعقب أطول الأصوام

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية للاحتفال، بعيد القيامة 2024، يوم الأحد 5 مايو المقبل، إذ يأتي بعد أطول الأصوام بالكنيسة الذي يستمر 55 يوماً.

عيد القيامة 2024

وينقطع الأقباط خلال فترة الصوم الكبير عن تناول الدواجن واللحوم والأسماك، وتصوم الكنيسة هذا الصوم تمثلا بالسيد المسيح الذي صامه لمدة 40 يوماً وليلة.

ويترأس البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد القيامة، ليلة السبت 4 مايو المقبل.

طقس عيد القيامة

وينفرد قداس عيد القيامة بطقوس خاصة منها الألحان الخاصة بهذه المناسبة والاحتفال بقيامة المسيح، كما يتخلل القداس تمثيلية القيامة وهي وسيلة توضيحية لقيامة المسيح، وتقوم الكنيسة بإطفاء الأنوار.

ومع دقات الثانية عشر منتصف ليل السبت 5 مايو المقبل، تنتهي فترة انقطاع الأقباط عن «الطعام الحيواني» التي امتدت لـ55 يوما وتبدأ الاحتفالات بقيامة السيد المسيح.