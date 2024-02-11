«الأعلى للجامعات»: صياغة تعديلات «التعليم المدمج» قبل بدء العام الدراسي الجديد

كشفت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي، عن أن اللجنة المشكلة من قبل المجلس لدراسة تعديل نظام التعليم المدمج، تعكف حالياً على الانتهاء من وضع الضوابط والقواعد الخاصة بها، منوهة إلى أن المجلس شدد على ضرورة الانتهاء من الصياغة والتعديلات للنظام قبل انطلاق العام الدراسي الجديد في الجامعات.

أضافت المصادر لـ«الوطن»، أن الجامعات ملتزمة بتنفيذ الحكم القضائي الخاص بتغيير مسمى الشهادة الممنوحة لطلاب النظام من مهنية إلى أكاديمية، لافتة إلى أنه جرى وقف قبول الطلاب بنظام التعليم المدمج بالكليات لحين الانتهاء من كل التعديلات الخاصة بالنظام، مؤكدة أن الجامعات ملتزمة بتنفيذ الأحكام القضائية.

وانتظمت الدراسة في الجامعات الحكومية والخاصة والأهليةمع بداية الفصل الدراسي الثاني، وفقاً للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.