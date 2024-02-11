«الصحفيين»: افتتاح مركز تدريب النقابة في ثوبه الجديد قريبا

قال خالد البلشي نقيب الصحفيين، إنّ الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، حاضرا بروحه من خلال مؤسسة هيكل للصحافة العربية، ودورها الكبير في تدريب أجيال أخرى من الصحفيين.

حفل توزيع جوائز دورة صحافة البيانات

جاء ذلك خلال حفل توزيع جوائز دورة صحافة البيانات واستخدام الذكاء الاصطناعي، وافتتاح دورة صحافة الحرب في عصر السوشيال ميديا.

وأضاف أنّ هذا الدور المهم لمؤسسة هيكل يدعم مركز تدريب النقابة، وطوال الفترة الماضية بذل المجلس جهدًا كبيرًا لاستعادة هذا المكان، ما يُعد بداية انطلاقته الثانية، وقريبًا سيتم إعلان افتتاحه جددًا بشكل رسمي بمجموعة من الاستديوهات التي تم تطويرها، ومن خلال برنامج تدريبي، أشرف عليه القائمون على مركز التدريب.

وتابع: «أتمنّى ان يؤدي المركز الدور الذي كان منوطًا به أن يؤديه، سندعوكم للانطلاق الجديد للمركز خلال أيام، نتمنّى أن نكون على قدر مسؤوليتكم».