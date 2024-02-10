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«الصحفيين» تعقد ندوة عن «الدبلوماسية المصرية في ظل عالم متغير» غدا

كتب:

سهيلة هاني
03:09 م | السبت 10 فبراير 2024
نقابة الصحفيين

نقابة الصحفيين

تنظم لجنة الشؤون العربية بنقابة الصحفيين غدا الأحد، ندوة تستضيف فيها وزير الخارجية الأسبق محمد العرابي رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية في لقاء مفتوح معه داخل النقابة.

«الدبلوماسية المصرية في ظل عالم متغير».. ندوة بالصحفيين 

صرح بذلك حسين الزناتى وكيل النقابة رئيس لجنة الشؤون العربية مشيرًا إلى أن اللقاء يدور حول «الدبلوماسية المصرية في ظل عالم متغير»، لافت إلى أهمية هذا الموضوع والإجابة على الأسئلة المطروحة حوله في ظل المتغيرات السريعة الراهنة على الساحة الدولية والاقليمية والعربية خاصة فى ظل تداعيات العدوان الإسرائيلى على أهل فلسطين في غزة.

وأوضح الزناتى أن الخبير الاستراتيجى أستاذ العلوم السياسية الدكتور جمال زهران سيشارك فى الحوار وتحليل الأوضاع الراهنة وأثرها على تحركات الدبلوماسية المصرية.

يعقد اللقاء فى السادسة مساء بالقاعة المستديرة فى الدور الثالث بالنقابة بحضور عدد من أعضاء المجلس المصرى للشؤون الخارجية

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بقلم سهيلة هاني