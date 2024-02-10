شيخ الصحفيين للزملاء الجدد: «قول الحق ولا يهمك.. وهذه مهمتنا»

عبَّر محمد عبد الجواد منصور، وكيل نقابة الصحفيين السابق والملقب بـ«شيخ الصحفيين»، عن سعادته البالغة بوجوده اليوم في النقابة، بين عدد من الزملاء وأعضاء مجلس النقابة، واحتفاله بعيد ميلاده المئة، مؤكدا أنه لم يكن يتخيل أن يعمل في يوم من الأيام كصحفي ولم يكن يتصور هذا.

جواد: لا يمكنني التعبير عن سعادتي بهذا التكريم

كما رحب عبد الجواد بالزملاء الصحفيين المستجدين الذي سوف يؤدون قسم النقابة اليوم، وبدأ الحديث عن رحلته في عالم الصحافة بداية من دخوله الجامعة وحتى تخرجه وبدء العمل في مجال الصحافة وحتى اليوم.

وقال عبد الجواد في كلمته «لا يمكنني أن أعبِّر عن سعادتي بهذا التكريم، ولم يخطر على بالي أن أكون صحفيا، وأنا من قرية تتبع مركز طما في سوهاج، وكنت أول من التحق بالجامعة في الوقت الذي كان يلتحق بها فقط الأزهريون، وكان من المفترض أن ألتحق بالأزهر ولكنني رفضت ذلك منذ كان عمري 8 سنوات، وصممت على الالتحاق بالتعليم العالي، وعشت مع عائلة غريبة لأربع سنوات في طما منذ كان عمري ثماني سنوات، وفي سوهاج الثانوية وصل خطاب من وزير التربية والتعليم بمنحي المجانية، ثم صدر فرمان آخر بحصولي على منحة بالمدرسة الداخلية، وقبلت في كلية الهندسة في أول عام افتتحت فيه هذه الكلية بالإسكندرية، ورفض والدي تماما وفي اليوم التالي ذهبت لكلية التجارة، وعند خروجي مررت بكلية الآداب وسجلت بها بعد أن وجدوا مجموع اللغات عاليا وقبلوا التحاقي بآداب قسم اللغة الإنجليزية مقابل عشرة جنيهات».

وواصل قائلا: بحصولي على الليسانس انهالت علي خطابات الالتحاق بالتدريس، ثم وجدت إعلانا في الجرائد لوظيفة الالتحاق بالإذاعة، ومن ثم افتتحت الاذاعة لأول مرة قسم الأخبار، وعملت بالترجمة، ثم بدأت وتجرأت وقمت بحديث مع الأمير فيصل، وكانت النتيجة تعييني وعملي مندوبا للإذاعة.

ووجه عبد الجواد رسالة للزملاء الصحفيين الجدد ليحثهم على بذل الجهد في المهنة قائلا: «قول الحق ولا يهمك، وهذه مهمتنا»، وحثهم على ممارسة العمل الصحفي بأمانة ووعي.