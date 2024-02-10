«الصحفيين» تسلم درع النقابة لمحمد عبد الجواد منصور

سلم نقيب الصحفيين خالد البلشي، درع نقابة الصحفيين، للكاتب الصحفي محمد عبد الجواد منصور، الملقب بشيخ الصحفيين، تقديرا وعرفانا من النقابة على عطائه لمدة أكثر من 77 عاما.

جاء ذلك خلال احتفالية النقابة بمئوية الكاتب الصحفي الكبير محمد عبدالجواد منصور.

حفل تخريج دفعة جديدة

وتضمن الحفل توجيه دعوة للزملاء الصحفيين لحضور حفل تخريج دفعة من الزملاء والزميلات الذين انتهوا من دورة حسنين هيكل، وافتتاح الدورة الجديدة، وذلك غدا في العاشرة صباحا بمقر النقابة.

وكانت نقابة الصحفيين نظمت حفلًا بمناسبة مئوية الكاتب الصحفى الكبير محمد عبد الجواد منصور، رئيس مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، ووكيل نقابة الصحفيين الأسبق.