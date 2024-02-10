«الصحفيين» تنظم دورة تدريبية متقدمة في صحافة المحمول.. اعرف التفاصيل

أعلنت لجنة تطوير المهنة والتدريب في نقابة الصحفيين، تنظيم دورة متقدمة في «صحافة المحمول»، وذلك لعدد محدود من المتدربين بأسبقية الحجز والسداد، وتجرى أعمال الدورة على مدار 23 ساعة تدريب موزعة على 15 جلسة تدريب، بواقع ثلاث جلسات في اليوم لستة أيام تدريبية على أسبوعين بواقع ثلاثة أيام في الأسبوع.

رسوم الدورة

وأوضحت النقابة أن صفاء عاشور، صحفية تحقيقات استقصائية حرة، ومدربة صحافة موبايل وباحثة، على أن تكون رسوم الدورة 300 جنيه لعضو النقابة، و600 جنيه لغير العضو، ويمكن التسجيل في الدورة عبر الرابط التالي من هنا.

احتفال نقابة الصحفيين

وفي سياق منفصل، من المقرر أن تعقد نقابة الصحفيين احتفال بمئوية محمد عبد الجواد، ظهر اليوم، بمقر النقابة بقاعة محمد حسنين هيكل في الطابق الرابع، وسيتم منح أسرة الكاتب الكبير درع النقابة على مسيرته الحافلة بالعطاء في بلاط صاحبة الجلالة، التي استمرت ما يقرب من 77 عامًا، ويحضر الحفل عدد كبير من الكتّاب، والصحفيين، وتلاميذ وأسرة الكاتب الكبير.

ويتضمن الحفل حلف اليمين للمحررين الجدد، كما يتضمن الحفل أداء القسم للزملاء المحررين الجدد بجدول تحت التمرين في اللجنة الأخيرة.