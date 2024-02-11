انتظام الدراسة أول أيام الترم الثاني بمحافظة الشرقية.. وتوجيهات بتسليم الكتب أولا

استقبلت مدارس الشرقية الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة والثانوية الفنية مليون و839 ألف طالب وطالبة في 4637 مدرسة على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، تزامنا مع انتظام الدراسة في الترم الثاني بمحافظة الشرقية.

انتظام الدراسة في الترم الثاني بمحافظة الشرقية

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، في وقت سابق، أنها اتخذت عدة إجراءات لضمان انتظام الدراسة في الترم الثاني في سهولة ويسر، منها تجهيز المدارس ونظافة الفصول واستخدام عوامل الإضاءة والتهوية الجيدة، وتسليم الكتب، وعدم السماح بتواجد الباعة الجائلين أمام أسوار المدارس وغلق الكافتيريات والمقاهي أمام المدارس حرصا على مصلحة الطلاب والطالبات.

انتظام الدراسة في المعاهد الأزهرية بالشرقية

وفي السياق نفسه انتظمت الدراسة في المعاهد الأزهرية، وتفقد الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، صباح اليوم، انتظام الدراسة في يومها الأول بمجمع الصفوة النموذجي.

وشهد رئيس المنطقة طابور الصباح بمعهد فتيات الزقازيق الابتدائي النموذجي، وألقى كلمة لتلاميذ المعهد، حثهم خلالها على الجد والاجتهاد في تحصيل العلم منذ أول ساعة، كما شدد على المعلمين بضرورة تغليب مصلحة العمل وبذل المزيد من الجهد وتكليف التلاميذ بالوجبات المنزلية ومتابعة حضور الطلاب وتفعيل الأنشطة كافة وسرعة الانتهاء من تسليم الكتب.