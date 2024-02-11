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«الجيل»: الحوار الوطني مظلة وطنية تجمع شمل المصريين بمختلف أطيافهم  

كتب:

محمد أباظة
11:57 ص | الأحد 11 فبراير 2024
الحوار الوطني

الحوار الوطني

قال الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، إن دعوة مجلس أمناء الحوار الوطني الحكومة للمشاركة في الجلسات سيعمل على تحويل التوصيات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، وتحسين معيشة المواطنين، والخروج من الأزمة الراهنة.

وأضاف في تصريحات صحفية أن الحوار الوطني أصبح مظلة وظنية جمعت شمل كل أطياف المجتمع المصري بمختلف توجهاته، حاملين هموم الوطن وقضاياه نصب أعينهم، موضحا أن ما جرى مناقشته خلال المرحلة من الحوار، والصورة الوطنية الإيجابية التي خرجت بها الجلسات والمشاركين.

وقال عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي إن تشكيل  لجنة مصغرة من مجلس الأمناء بالحوار الوطني، لتنسيق ومتابعة تنفيذ توصيات المرحلة الأولى من الحوار، يعكس جدية الدولة والقائمين على الحوار على تنفيذ تلك التوصيات وأن يلامسها المواطن فى الشارع، وأيضا ردا على المشككين فى جدية هذه التوصيات وتنفيذها.

حلول جذرية وفعالة

وأشار عضو التنسيقية إلى أن الحوار يحمل فى عنقه مسؤولية كبيرة في الخروج بحلول جذرية وفعالة للأوضاع الاقتصادية الراهنة، وتكون بمثابة دفعة للاقتصاد الوطني، وتوطين الصناعة والاعتماد على المنتج المحلين، مثمنا استجابة الحوار للرئيس عبد الفتاح السيسي في إجراء حوار وطني اقتصادي يناقش القضايا.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.