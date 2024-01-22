تحليل بسيط يكشف سرطان البروستاتا.. «صحة القليوبية» توضح

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية انطلاق مبادرة الكشف المبكر عن سرطان البروستاتا، ضمن مبادرة «100 مليون صحة»، وذلك بهدف توعية الرجال بمخاطر الإصابة بهذا المرض، وأهمية إجراء الكشف المبكر عنه.

أوضح الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، في تصريحات لـ«الوطن» أن سرطان البروستاتا هو أحد أكثر أنواع السرطانات شيوعًا بين الرجال، ويصيب حوالي 1 من كل 7 رجال في حياتهم.

وأشار «الجزار» إلى أن خطورة سرطان البروستاتا تكمن في أنه لا يسبب أي أعراض في مراحله المبكرة، مما يجعل الكشف المبكر عنه أمرًا ضروريًا.

تحليل الـ PSA للكشف المبكر عن سرطان البروستاتا

وأوضح وكيل الوزارة، أن الفحص الدوري من خلال تحليل الـPSA هو أحد أهم وسائل الكشف المبكر عن سرطان البروستاتا، إذ يُظهر هذا التحليل مدى ارتفاع مستويات البروتين في الدم، والذي يمكن أن يكون مؤشرًا على وجود مشكلة في البروستاتا.

وأكد «الجزار» أن تحليل الـ PSA هو تحليل بسيط وغير مؤلم، ويمكن إجراؤه في أي معمل طبي.

دعا وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، جميع الرجال فوق سن الخمسين إلى إجراء تحليل الـ PSA سنويًا، وذلك للكشف المبكر عن سرطان البروستاتا وعلاجه في مراحله المبكرة.