وكيل «تعليم الأقصر» يتفقد المدارس في أول أيام الفصل الدراسي الثاني

أجرى الدكتور صبري خالد عثمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، جولة تفقدية لمدارس المحافظة، بهدف متابعة سير العملية التعليمية والتأكد من الانضباط الإداري والتعليمي داخل المدارس، مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023-2024.

تسجيل الغياب بشكل دقيق

وخلال الجولة، زار الدكتور صبري خالد عثمان مدرسة أم المؤمنين الإعدادية بنات، ووجه بتسليم الكتب الدراسية للطلاب فور توفرها، وأكد أهمية تسجيل الغياب بشكل دقيق بالتعاون مع مسؤول الإحصاء بالمدرسة ووكيل شؤون الطلبة.

وكيل تعليم الأقصر ينصح الطالبات

وحث الطالبات على الجد والاجتهاد في دراستهن، ونصحهن بضرورة استثمار أوقاتهن وعدم إهدارها في أمور لا تفيدهن، مشيرًا إلى أن الدروس الخصوصية لا تعدو أن تكون مضيعة للوقت.

وتأتي هذه الجولة وفقًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر.