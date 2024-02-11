حكم قضائي بإلزام شركة «مساهمة البحيرة» بسداد 17.8 مليون جنيه

نجحت هيئة قضايا الدولة في الحصول على حكم قضائي نهائي في الاستئنافين رقمي 1426 و1323 لسنة 41 ق مدني أسوان؛ بإلزام شركة مساهمة البحيرة قطاع جنوب الوادي بأسوان بسداد 17 مليونًا و809 آلاف و26 جنيهًا ونصف وطردها من الأرض المستولى عليها.

الاستئناف مقام من محافظ أسوان وآخر ضد رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة مساهمة البحيرة قطاع جنوب الوادي بأسوان وآخرين بجلسة 14 ديسمبر 2023، وفق ما صرح به المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.

وتضمن الحكم، قبول الاستئنافين رقمي 1426 و1323 لسنة 41 ق س ع أسوان شكلاً، وتعديل الحكم المستأنف والمبلغ المقضي به مقابل الانتفاع بمساحة التداعي للفترة من 2017 وحتى تاريخ الحكم الاستئنافي وفائدته القانونية وقدرها 4% من تاريخ صدور الحكم وحتى التسليم على النحو الموضح بالأسباب وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بشأن طلبي الطرد والتسليم والقضاء مجدداً يطرد المستأنف عليه الأول بصفته بالاستئناف رقم 1323 لسنة 41 ق س ع أسوان من مساحة التداعي الموضحة بتقرير الخبير وتسليمها للمستأنفين بصفتهما بذات الاستئناف وبالحالة التي عليها والتأييد فيما عدا ذلك.

وألزمت المحكمة المستأنف ضده الأول بصفته مصاريف الاستئناف رقم 1323 لسنة 41 ق وألزمته والمستأنف عليهما الأول والثاني بصفتيهما بالاستئناف رقم 1426 لسنة 41 ق بمصاريف الاستئناف الأخير مناصفة وألزمت الأخيرين بصفتهما بمبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.