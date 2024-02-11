إيقاف أعمال بناء دون ترخيص في حي ثالث الإسماعيلية

نجحت الوحدة المحلية لحي ثالث الإسماعيلية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، في إزالة فورية وإيقاف عملية بناء بدون ترخيص في أحد أحياء المدينة.

إزالة أعمال بناء مخالف في الإسماعيلية

وقال بيان رسمي لديوان عام محافظة الإسماعيلية، إنه تم إيقاف شدة خشبية بدور سادس علوي بمنطقة الزهور، والتحفظ عليها وعلى ونش الرفع، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال حالة التعدي، تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية.

وأكد محافظ الإسماعيلية، في بيان اليوم الأحد، أنه وجه الوحدات المحلية بالحفاظ على أراضي أملاك الدولة والتصدي لمخالفات البناء.

حملة لتنظيف مقابر الشهداء في الإسماعيلية

وشنت محافظة الإسماعيلية حملة نظافة مكبرة بمنطقة مقابر الشهداء بنطاق حي ثان الإسماعيلية، تيسيرًا على المواطنين لإتمام مراسم دفن ذويهم وأثناء ترددهم على المقابر.

وقال بيان محافظة الإسماعيلية، إن قطاعات المشروعات والأزمات والطوارئ ومعدات الحملة الميكانيكية بحي ثان وجهت بتنفيذ حملة مكبرة لرفع الجريد والمخلفات، على مدار الثلاثة أيام الماضية.

وناشدت رئيس حي ثان مدينة الإسماعيلية، المواطنين عند وضع جريد جديد إزالة القديم؛ وذلك لاستمرارية نظافة المقابر الخاصة بهم وعدم ترك القديم لتراكم المخلفات حوله.