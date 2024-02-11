المخرج المغربي حسن بن جلون يشيد بمكانة السينما المصرية في إفريقيا

أعرب المخرج المغربي، حسن بن جلون، عن سعادته بحضوره وتكريمه في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، موضحا أن السينما المصرية هي الأم والأساس للسينما المغاربة وجنوب الصحراء.

وأضاف خلال ندوة تكريمه ضمن فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، أن وجود أفلام إفريقية في مهرجان يساهم في انتشارها ونجاحها، معربا عن سعادته بتكريمه مع شخصيات ناجحة بالسينما العالمية والمصرية بصفة خاصة مثل خيري بشارة، جابي خوري.

مناقشة هموم المجتمع المغربي بالتصوف

وأشار المخرج إلى أنه ناقش هموم المجتمع المغربي، من خلال فيلم جلال الدين، موضحا أنه لا بد من المصالحة مع الذاكرة والماضي خاصة السينما، فهي آلة هادفة لتحرير الأفكار، ومهمة لقياس معايير الإنسان.

وأوضح أنه تناول في الفيلم تراكمات من طفولته وتأثره بالصوفية، إذ يناقش من خلال فيلم «جلال الدين» التساؤلات حول العائلة وماهية الحب، والعديد من الأفكار التي أراد طرحها للجمهور، مشددا على أنه لديه خطوط حمراء بعدم التعرض لمشاهد تخدش الحياء.