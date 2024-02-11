تفاصيل أول يوم دراسة في الترم الثاني بالقاهرة.. وتوجيهات بالالتزام بـ«خطة المناهج»

استعدت مديرية التربية والتعليم في القاهرة لعودة الدراسة للفصل الدراسي الثاني، وسط استعدادات مكثفة في الإدارات التعليمية للوقوف على الاستعدادات داخل المدارس لاستقبال الطلبة لعودة الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

وأشاد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بانتظام العملية التعليمية من خلال المتابعة المستمرة بالمدارس وتخصيص الإذاعة المدرسية عن دور رجال الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار بالبلاد، وتخصيص الحصة الأولى للحديث عن دور رجال الشرطة والدور البناء لوزارة الداخلية للحفاظ على أمن واستقرار البلاد، كما أشاد بحديث المعلمين مع الطلبة عن دور تضحيات رجال الشرطة لتحقيق الانتماء والولاء للوطن، ليصبح أبنائنا جيلا واعيا فخورا بوطنه متمنيا الأمن والأمان لبلده الحبيبة.

الخطة الزمنية لمناهج الدراسة

وطالب موسى بالالتزام بالخطة الزمنية لمناهج الدراسة وتوجيه وتشجيع الطلاب على متابعة القنوات الفضائية التعليمية و المنصات الإلكترونية التي يشرف عليها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأكد أهمية تفعيل مجموعات الدعم المدرسي وتوفير كافة الوسائل لإنجاحها، ومتابعة انتظام العملية التعليمية من خلال حضور الطلاب والتأكيد من تسليم الكتب المدرسية وتكثيف المتابعات والتأكيد على تحقيق الانضباط المدرسي من خلال المتابعات المستمرة من قبل مديري عموم الإدارات التعليمية ووكيل الإدارة وإدارة المتابعة.

وأشار مدير المديرية إلى التأكيد من وصول الكتب الدراسية لجميع المراحل التعليمية بجميع المدارس والانتهاء من تسليمها للطلاب خلال الأسبوع الأول من الدراسة، كما أكد توزيع المهام والأدوار على أعضاء هيئة التدريس في المدرسة ومتابعة التزامهم بجداول الإشراف اليومي، والتنبيه على الطلاب بمتابعة القنوات التعليمية وحصص البث المباشر التي يقدمها أفضل المعلمين، والاستفادة من المنصات التعليمية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

ولفت مدير المديرية إلى أهمية طابور الصباح وتحية العلم لغرس قيم الولاء والانتماء للوطن لدى الطلاب، ومتابعة تفعيل خطة الأنشطة التربوية بالمدارس وتنفيذ جميع المسابقات الوزارية، حيث تعتبر وسيلة مهمة من الوسائل التربوية المألوفة في خطط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إضافة إلى الاهتمام بالإشراف اليومي والتزام مشرفي الأدوار بالمكان المخصص له تجنبا لحدوث الحوادث بين الطلبة.