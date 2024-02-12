المحصول وفير.. فرحة المزارعين أثناء حصاد البطاطس في المنوفية (فيديو)

فرحة عارمة وحالة من السرور والبهجة شهدتها مدينة تلا بمحافظة المنوفية، أثناء حصاد محصول البطاطس بمشاركة العشرات من المزارعين لمساعدة بعضهم البعض، حيث تعتبر البطاطس من الأكلات الشعبية التي يعتمد عليها فئة كبيرة من المواطنين لاحتوائها على فوائد مذهلة فضلا عن تصديرها إلى الخارج.

حصاد المحصول

«المحصول عال العال وربنا كرمنا هذا العام».. هكذا يتحدث علي النفيلي أحد المزارعين مقيم بمدينة تلا، وأن البطاطس التي يتم حصادها الآن من ضمن المحاصيل الشتوية بخلاف الصيفية وأن المحصول هذا العام ممتاز وبه إنتاجية عالية عن العام الماضي، حيث تم زراعة البطاطس في شهر أكتوبر الماضي واستمرارها لمدة 4 أشهر داخل الأراضي وجاء وقت الحصاد الآن.

وقال جمال إدريس أحد المزارعين، إن محصول البطاطس الذي يتم حصاده الآن هو شتوي وينقسم إلى نوعين بطاطس القلي والطبخ والأخيرة هي المنتشر حصادها الآن في المحافظة، وتوجد حالة من الفرحة والسرور بين المزارعين بسبب إنتاجية هذا العام.

إنتاجية البطاطس

وقال رضا الصاوي رئيس شعبة المحاصيل الزراعية في المنوفية، لـ«الوطن»، إن الإنتاجية هذا العام جيدة ويبلغ إنتاج القيراط الواحد بين 800 كيلو وحتى 1000 كيلو بينما يبلغ انتاج الفدان بين 15 : 19 طنا، مؤكدا أن إجمالي الحصاد يتم جمعه بنهاية موسم الحصاد الشتوي.

مشاركة المزارعين في الحصاد

وأضاف «النفيلي»، أنه من عادات وتقاليد المزارعين في محافظة المنوفية هي مساعدة بعضهم البعض أثناء فترة الحصاد، حيث تواجد العشرات من الأهل والجيران للمشاركة في حصاد محصول البطاطس، ويكون من خلال جرد الأرض بواسطة الجرار الزراعي ومن وراءه المزارعين لتجميع البطاطس وبعد ذلك غسيلها ومن ثم بيعها للتجار.