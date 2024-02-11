تامر حسني: «نزلت الجيم 5 ثواني لقيت وحوش بتاكل حديد لفيت ورجعت تاني»

داعب الفنان تامر حسني، جمهوره، كاشفا عن غيابه عن تمارين «الجيم» خلال الفترة الماضية، بسبب الأغاني التي كان يعمل عليها.

تامر حسني يكشف سبب غيابه عن الجيم

وكتب تامر حسني عبر «إنستجرام»: «الفترة اللي فاتت خدت مني حقيقي شغل جامد في الأغاني و بصراحة كنت تعبان جداً، النهارده قولت لازم أنزل أتمرن».

وتابع تامر حسني: «روحت الجيم أتمرن لقيت الوحوش بياكلوا الحديد، وقفت على الباب 5 ثواني ولفيت ورجعت تاني، حسيت إني لسه تعبان، بس مصلحة طلعت بصورة لطيفة، يومين كده إن شاء الله وأنزل تاني، نهاركم جميل وكله خير عليكم».