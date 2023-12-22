مركز الأزهر العالمي للفتوى: الرسول وضع أول قواعد انتشار المحبة والسلام

قال الشيخ هشام محمد المرصفي، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية، إن التسامح خلق من أخلاق الرسول صلي الله عليه وسلم دعا إليه القرآن الكريم ونبينا في كثير من الأحاديث النبوية الشريفة ومن ضمن الآيات الكثيرة التي تتحدث عن التسامح والعفو والأخوة بين المسلمين والناس أجمعين هي«وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفرالله لكم والله غفور رحيم».

التسامح والرحمة بالإسلام

وأضاف «المرصفي»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد عبده وجومانا ماهر، مقدم برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: «النبي قام بتثبيت هذه القواعد من المحبة والإخاء والرضا بين الناس أجمعين حتى تسود المحبة في المجتمع ويصبح يدا واحدة وكانت هذه الركائز أول ما ثبته النبي حين هاجر للمدينة المنورة حين قال «أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام».

وتابع: «قال الرسول ألق السلام على من عرفت ومن لم تعرف ومن هنا ستسود المحبة والإخاء بين الناس حين يلقى السلام، فالرسول قال إن التسامح والتراحم درجة من درجات الجنة بل موجبة للجنة، فقد تسامح الرسول مع كل من أذاه وسبب له ضرر».