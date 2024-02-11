محافظ الدقهلية: إحالة 219 محضرا تموينيا للنيابة العامة

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إحالة 219 محضرا بالمخالفات التموينية للنيابة العامة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

حملات تموينية على الأسواق والمجازر

وأشار إلى أنه جرى عمل الحملات في محافظة الدقهلية داخل نحو 14 مركزا، وأسفرت عن تحرير 219 محضرا بالمخالفات في مراكز ومدن ميت سلسيل وبني عبيد والسنبلاوين والجمالية ودكرنس ونبروة وشربين والمنزلة وميت غمر وطلخا وأجا وجمصة ومنية النصر وبلقاس، تضمنت ما يلي:

ضبط مخالفات تموينية في المخابز والمحلات

- محاضر نقص وزن وتوقف عن الإنتاج وتحرير إنذارات ما بين عدم مطابقة للمواصفات وعدم وجود سجل تفتيش.

- محاضر انتهاء إنتاج وعدم إعطاء بون وعدم نظافة أدوات العجين.

- محاضر عدم إعلان عن الأسعار.

- محاضر غش تجاري وسلع مجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي.

- محاضر تجميع دقيق وتجميع بطاقات تموينية وعدم وجود شهادات صحية.