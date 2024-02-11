أول تعليق من عمر عبدالعزيز على زواجه في سن الـ71

أعرب المخرج عمر عبد العزيز، عن سعادته بزواجه من أماني صفوت، وهي صديقته من خارج الوسط الفني، لافتا إلى أنّ الأخبار التي جرى تداولها عقب زفافه أنّه يتزوج لأول مرة بعمر السبعين غير صحيح.

وأضاف عبدالعزيز لـ«الوطن»، أنّه أرمل، توفيت زوجته الأولى قبل سنوات طويلة، مؤكدا سعادته بتجربة زواجه الثانية ويتمنى نجاحها.

زواج عمر عبدالعزيز

وشهد حفل عقد قران المخرج عمر عبد العزيز حضورا فنيا كبيرا من أصدقائه من الوسط الفني، وكان في مقدمتهم شقيقه المخرج محمد عبد العزيز، نجل شقيقه الفنان كريم عبدالعزيز، وبوسي، وميرفت أمين، وإلهام شاهين، ورمزي العدل، وعماد رشاد، والإعلامية بوسي شلبي وعدد آخر من الفنانين.

مهرجان الأقصر للسينما

وشهد مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الـ13، أول ظهور للمخرج عمر عبد العزيز وزوجته أماني صفوت، وسط حضور فني كبير، وانطلقت فعالياته يوم 9 وتستمر حتى 14 فبراير.