«صحة الشرقية» تضبط نصف طن أغذية غير صالحة للاستهلاك في الزقازيق

ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة للمرور على المنشآت الغذائية بمركز ومدينة الزقازيق، يرافقه مراقبو أول الأغذية بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، ومدير الإدارة الصحية بالزقازيق، ومفتشو مكتب الأغذية بإدارة الزقازيق.

تكثيف الحملات على المنشآت الغذائية والأسواق

وخلال الحملة، تم المرور على عدد من المنشآت الغذائية، وتبين أن بعض الأغذية بها تغير في خواصها الطبيعية، وفاسدة، وتم إعدام 500 كجم أغذية مختلفة، وسحب عدد 7 عينات وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية، وتحرير 11 محضر جنحة صحية ضد المخالفات المضبوطة.

وأكد الدكتور هشام مسعود، استمرار الحملات المكثفة علي مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين بمحافظة الشرقية.