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ضبط وإعدام أكثر من 900 طن أغذية فاسدة وغلق 4 آلاف منشأة بالشرقية خلال 2023

كتب:

نظيمة البحرواي
03:44 م | الإثنين 01 يناير 2024
ضبط أغذية فاسدة

ضبط أغذية فاسدة

أصدرت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، بيانا أعلنت خلاله اختتام إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغذية بالإدارات الصحية بالمحافظة، حملاتها المكثفة على المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة خلال عام 2023. 

إعدام 342 طنا و893 كجم أغذية فاسدة

وأعلنت مديرية الصحة إعدام 342 طنا و893 كجم أغذية فاسدة، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وضبط 373 طنا و549 كجم أغذية.

 وأصدرت مديرية الشئون الصحية بالشرقية، مخاطبات للجهات المختصة لإغلاق 4109 منشآت غذائية لعدم وجود تراخيص، ووجود نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وما تمثله من خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين، كما تم تحرير عدد 19931 محضر شرطة، وسحب عدد 16102 عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحياتها للاستهلاك الآدمي.

وأشار الدكتور هشام مسعود إلى إصدار 390 ألفا و50 شهادة صحية لمتداولي الأغذية، وعدد 209 آلاف و96 شهادة لرسائل الأغذية المصدرة، كما تم التحفظ الصحي على عدد 3982 رسالة أغذية مستوردة، وتم إصدار عدد 8902 شهادة سعة تخزين للرسائل الغذائية الواردة بالمحافظة.

 

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