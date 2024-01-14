شروط منحة «التنمية الثقافية» للخط العربي في مكتبة بنها العامة

أعلنت مكتبة مصر العامة ببنها، عن منحة يقدمها صندوق التنمية الثقافية لرواد المكتبة من أبناء محافظة القليوبية؛ للدراسة في مدرسة خضير البورسعيدي لفنون الخط العربي للزخرفة المدرسة المصرية للخط العربي «بيت السحيمي» التابع للصندوق بالتعاون مع النقابة العامة للخطاطين.

أنواع الخطوط المختلفة

وأوضح بيان مكتبة مصر العامة ببنها برئاسة نهلة مسلم مدير المكتبة، أن وزارة الثقافة أعلنت عن منحة مجانية للدراسة بمدرسة «خضير البورسعيدي لفنون الخط» من خلال قطاع صندوق مكتبات مصر العامة، ويتم تدريس أنواع الخطوط المختلفة مثل الديواني، والحر، والإعلان، وتركيبات الخط الثلث، وغيرها من الخطوط، على يد نخبة من فناني الخط العربي.

خطط الحفاظ على الهوية

وأضاف البيان أن المدرسة ضمن خطط صون الهوية من خلال دعم أحد ملامحها المتمثلة في فنون الخط العربي إذ تستهدف المدرسة خلق أجيال جديدة من فناني هذا المجال الذي كان له أثر كبير على الحضارة والفنون في العالم وتعزيز أساليبه في مواجهة البدائل الإلكترونية، بالإضافة إلى الارتقاء بالذائقة الفنية للشباب وكذلك تشجيع الأجيال الجديدة على تعلم قواعد الكتابة العربية الصحيحة.

وبينت مكتبة مصر العامة في بنها، أنه يمكن التسجيل للحصول على المنحة عن طريق الرابط التالي من هـنـا.

شروط التقديم في منحة الخط العربي

وأوضح البيان أن شروط التقديم في منحة الخط العربي بمكتبة مصر العامة ببنها كالتالي:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية أو من غير المصريين المقيمين داخل مصر.

- مؤهل لا يقل عن الإعدادية.

- اجتياز الامتحان والمقابلة الشخصية التي يقيمها الصندوق.

- مدة الدراسة بالمنحة عامان.

- الدراسة ثلاثة أيام أسبوعيا.

- يقوم بالتدريس أساتذة وفنانون متخصصون في مجالات فنون الخط العربي والزخرفة.

- يمنح الدارس شهادة حضور الدراسة في نهاية العامين.

- يقام معرض وحفل تخرج لكل دفعة في نهاية العامين.

- ينتهي التقدم يوم 19 يناير 2024.

- تعهد من المتقدم في حال اجتيازه للاختبارات والمقابلة الشخصية التي يجريها الصندوق بالالتزام بالحضور في المواعيد المحددة للدراسة خلال مدة المنحة المقررة «عامان».