تعرف على موعد عيد الفطر 2024 والإجازات المُتبقية في العام الجاري

ينتظر العديد من المواطنين موعد عيد الفطر 2024 حتى يتمكن الطلاب والموظفون من القطاعين الخاص والحكومي من الحصول على إجازة، وذلك وفقًا لتقويم العام الجاري.

موعد عيد الفطر 2024

ومن المقرر أن يكون موعد عيد الفطر 2024 وفقًا لتقويم العام الجاري، بداية من يوم 10 من شهر أبريل المُقبل وحتي 12 من الشهر نفسه، وبعد انتهاء إجازة العيد يتبقى عدد من الإجازات في العام والتي جاءت كالآتي:

يوم الثلاثاء 25 أبريل 2024 إجازة عيد تحرير سيناء.

إجازات شهر مايو 2024

يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024 إجازة عيد العمال.

إجازات شهر يونيو 2024

الفترة من يوم الاثنين 17 يونيو وحتى الأربعاء 20 من نفس الشهر إجازة عيد الأضحى المبارك.

يوم الأحد 30 يونيو 2024 إجازة ثورة 30 يونيو.

إجازات شهر يوليو 2024

يوم الاثنين 8 يوليو 2024 إجازة عيد رأس السنة الهجرية.

يوم الثلاثاء 23 يوليو 2024 إجازة ثورة 23 يوليو 1952.

إجازات شهر سبتمبر 2024

يوم الأحد 15 سبتمبر 2024 إجازة المولد النبوي الشريف.

إجازات شهر أكتوبر 2024

يوم الأحد 6 أكتوبر 2024 إجازة انتصارات أكتوبر 1973.