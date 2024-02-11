وكيل «تعليم بني سويف»: نتعاون مع كل الجهات للارتقاء بالمنظومة التعليمية

قال هاني عنتر وكيل مديرية التربية والتعليم الجديد في محافظة بني سويف، إن الفترة القادمة ستشهد تعاون مع جميع الجهات المعنية وجميع أطراف المنظومة التعليمية من أجل تحقيق أفضل النتائج وتنفيذ الخطط والأهداف المرجوة للارتقاء بالعملية التعليمية وتطويرها.

حركة تنقلات بين وكلاء وزارة التربية والتعليم

وأصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، قرارًا بتكليف هاني عنتر، كبير معلمين بمديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، قائمًا بأعمال وكيل مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، بينما تضمن القرار نقل محمد عبد التواب من منصب وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، إلى وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بورسعيد.

وكيل تعليم بني سويف السابق يستقبل الجديد

واستقبل محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في بني سويف، اليوم، بمكتبه هاني عنتر سيد إبراهيم، مرحبًا به، مقدما له التهنئة بتوليه مهام منصبه، متمنيا له دوام التوفيق في عمله الفترة القادمة.

وأكد وكيل تعليم بني سويف الجديد، على تضافر كافة الجهود وبذل المزيد من الجهود لتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا ولجميع عناصر المنظومة والعمل على الإرتقاء بالعملية التعليمية بمحافظة بني سويف، معربًا عن سعادته البالغة واعتزازه بثقة الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وتوليه مهام عمله بمحافظة بني سويف.