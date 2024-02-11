«القاهرة الإخبارية» تكشف تفاصيل انطلاق اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات

قالت هدير صبري، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، إن اليوم هو انطلاق أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2024 في الإمارات العربية، تحت شعار «استشراف حكومات المستقبل»، بحضور أكثر من 25 رئيس دولة وحكومة، ونخبة من الخبراء العالميين.

القمة العالمية للحكومات 2024 بالإمارات

وأضافت «صبري»، خلال مداخلة مع الإعلامي رعد عبدالمجيد، ببرنامج جولة المراسلين، المذاع عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ القمة العالمية للحكومات تشهد عددًا من الجلسات الرئيسية والفرعية وأيضًا المغلقة للاهتمام بمحاور رئيسية عدة، أهمها الذكاء الإصطناعي ومستقبل الحكومات في ظل التغيرات الكثيرة التي طرأت على العالم، سواء تكنولوجيًا أو اقتصاديًا.

وزير المالية المصري

وتابعت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»: «كان على رأس الحضور، الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وحسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، محمود محيي الدين الخبير الاقتصادي المصري، وكريستينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي».