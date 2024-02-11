«بحوث الصحراء» يستقبل وفدا من المنظمة الآفروآسيوية للتنمية الريفية

استقبل الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، الدكتور مانوج نارديوسنج، سكرتير عام المنظمة الأفروآسيوية للتنمية الريفية، والسيد محمد رشوان، المنسق الإقليمي للمنظمة في دول شمال وشرق إفريقيا، والوفد المرافق وبحضور الدكتور محمد عباس مبروك، رئيس المركز الأسبق.

وقال بيان لوزارة الزراعة، إنّ اللقاء ناقش سبل التعاون بين الجهتين وتبادل وجهات النظر حول كيفية تعزيز التعاون، ودعم المجتمعات الريفية؛ لتحقيق التنمية المستدامة في المناطق الصحراوية.

تعزيز التعاون والعمل المشترك

يعكس هذا الاجتماع التزام الجهات المشاركة بتعزيز التعاون والعمل المشترك؛ لتحقيق التنمية في هذه المناطق، وتبادل رئيس مركز بحوث الصحراء والوفد وجهات النظر حول التعاون المستقبلي ودور كل جهة في دعم المجتمعات الريفية وتحقيق التنمية المستدامة في المناطق الصحراوية.

وأثنى رئيس مركز بحوث الصحراء على التعاون المشترك مع المنظمه منذ عام 2006 كمركز تميز للمنظمة كمؤسسة علمية للاستضافة السنوية لفعاليات الدورات التدريبية والزيارات الميدانية عن ظاهرة التصحر، والتي كانت تحدث بصفة دورية وكانت تقام على أرض محافظة مطروح بمركز التنمية المستدامة في مطروح التابعة لمركز بحوث الصحراء.

واستعرض شوقي الأنشطة العلمية التي يقوم بها مركز بحوث الصحراء لتحقيق التنمية المستدامة في المناطق الصحراوية ولمواجهة التحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية. كما تم بحث ومناقشة سبل تعزيز التعاون بين المركز والمنظمة، بما في ذلك تنظيم برامج التدريب وتقديم المشروعات في مختلف التخصصات التي يعمل بها المركز.

مركز تحلية المياه

وأثنى السكرتير العام للمنظمة على الإمكانات العلمية والمعامل البحثية بالمركز وأنشطة مركز التميز المصري لتحلية المياه خلال زيارته، معربًا عن تقديره للإمكانيات الكبيرة التي يتمتع بها المركز.

وأعرب عن رغبته في تعزيز التعاون بين الجانبين للاستفادة من هذه الإمكانيات وتبادل الخبرات العلمية بهدف تحقيق التنمية المستدامة في المناطق الصحراوية، ما يُظهر هذا التفاعل الإيجابي استعداد الجهتين للتعاون والتبادل البناء من أجل تعزيز التنمية ومواجهة التحديات في هذه المجالات.