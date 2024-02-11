«تعليم قنا» تعلن أسماء الفائزين في مسابقة الاخصائي الاجتماعي المثالي

أعلنت مديرية التربية والتعليم في قنا نتيجة مسابقة الاخصائي الاجتماعي المثالي في الخدمات الفردية، للمراحل التعليمية الثلاثة الابتدائية والإعدادية والثانوية، حيث أسفرت منافسات المرحلة الابتدائية عن حصول حنان عثمان أحمد الاخصائية بمدرسة عمرو بن العاص الابتدائية، بإدارة نجع حمادية التعليمية على المركز الأول، والمركز الثاني هناء شفيق خليل الاخصائية بمدرسة الشهيد صلاح محمد رسلان إدارة الوقف التعليمية، ومحمد عبداي محمد الاخصائي بمدرسة الشيخ علي شرق عن إدارة دشنا التعليمية المركز الثالث.

الفائزون في مسابقة الأخصائي الاجتماعي

وفي منافسات مدارس المرحلة الإعدادية، حصل على المركز الأول وحيد على عبد الرحيم الاخصائي الاجتماعي بمدرسة المعنى الإعدادية المشتركة التابعة لإدارة قنا التعليمية، والمركز الثاني عزة عبده عبد اللطيف الاخصائية بمدرسة الشهيد محمود عبد الفتاح حسن التابعة لإدارة نجع حمادي التعليمية، والمركز الثالث حصلت عليه أميرة شكري عبد السيد الاخصائية بمدرسة الخطارة الإعدادية التابعة لإدارة نقادة التعليمية . بينما حصل محمود على محمد الاخصائي بمدرسة فقط الفنية التجارية على المركز الأول في منافسات المرحلة الثانوية، ومحمد صابر شحات الاخصائي بالوقف الصناعية المشتركة المركز الثاني، ورفقة صرايمون تادرس الاخصائية بمدرسة نجع حمادي التجارية بنات حصلت على المركز الثالث.

وتوجه الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التعليم بقنا بالتهنئة والشكر إلى الفائزين، وثمن تفانيهم في أداء دور الأخصائي الاجتماعي المعين لإدارة المدرسة وأعضاء هيئة التدريس في النهوض بمستوى العملية التعليمية، ومد يد العون للطلاب وتذليل أي معوقات تحول دون تفوقهم و بناء شخصياتهم.