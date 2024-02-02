«تعليم قنا» يحصد 5 مراكز في مسابقة الفنون البيئة على مستوى الجمهورية

يستمر توجيه عام التربية الموسيقية في حصد العديد من المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، حيث أعلنت عبير عدلي مستشار التربية الموسيقية بوزارة التربية والتعليم حصول مديرية قنا على المركز الأول في منافسات الفنون البيئية، والمركز الثاني «النور للمكفوفين»، والمركز الثاني لفريق التربية الفكرية، والرابع «مدرسة الأمل»، في منافسات مدارس التربية الخاصة، وكذلك المركز الرابع في الآت النفخ.

مديرية التربية والتعليم في محافظة قنا

وحسبما ذكر بيان صادر عن مديرية تعليم قنا، فإن الفرق الخمس التي مثلت المديرية خير تمثيل وحققت مراكز متقدمة وأكدت تميز نشاط التربية الموسيقية في مسابقة الفنون البيئة، وفي مختلف مراحل التعليم، مثمنة دور أسر الطلاب و الإدارات التعليمية والتوجيه والمشرفين على الطلاب إذ أن تكامل تلك الأدوار المختلفة وتناغمها يعزز تفعيل الأنشطة الطلابية بالتعليم في ضوء رؤية 2030 و التأكيد على تنمية المهارات الحياتية.

يذكر أن مراكز تنمية الموهوبين تستقبل طلاب المدارس في إجازة نصف العام والإجازة الصيفية، وتسهم في تنمية مواهب الأطفال وتعزز لديهم العديد من القيم الإيجابية.