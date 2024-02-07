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وكيل «تعليم قنا» يتابع التدريبات الذهنية للمدرسين الجدد في الأكاديمية

كتب:

رجب آدم
03:40 م | الأربعاء 07 فبراير 2024
وكيل وزارة التربية والتعليم مع المعلمين

وكيل وزارة التربية والتعليم مع المعلمين

تفقد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الأربعاء التدريبات الذهنية والبدنية للمعلمين الجدد المنعقد بمقر الأكاديمية المهنية للمعلمين، في حضور محمد فرج الله مدير الاكاديمية المهنية والدكتور أحمد عبدالسلام كلية التربية الرياضية بجامعة جنوب الوادي وحنان مبارك مدير إدارة التدريب بإدارة قنا التعليمية، وعدد من معلمي التربية الرياضية.

وأشار وكيل الوزارة أن التدريب عبارة عن تدريبات ذهنية وتدريبات لياقة بدنية للمعلمين الجدد مثل الوثب والوثب من الثبات والجري الزقزاق والجري 100 متر وغيرها ،ويستهدف 372 معلماً من المعلمين الجدد، والذين سيشغلون وظيفة معلم فصل ومعلم رياض أطفال كما يستمر التدريب لمدة 3 أيام على مستوى الإدارات التعليمية.

المعلمين الجدد 

وقال «السيد» للمتدربين من المعلمين: إنكم تحملون أسمى رسالة إنسانية، وإلا فأي شرف يضاهي شرف تربية النشء وتعليمهم، بأيديكم سيخرج جيلاً واعياً محباً لوطنه وان التدريب سيكون نواة أولى في حث المعلمين الجدد لأبناء تعليم قنا في ممارسة الرياضة، والتي ستعود على صحة أبنائنا الطلاب بالخير جسديا وعقليا في الوقت الذى سيطرت على عقولهم الألعاب الإلكترونية الخطيرة، مما يؤثر على مهاراتهم الحياتية والعملية والعقلية.

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