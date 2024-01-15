خطة «تعليم قنا» لمواجهة الغش في امتحانات الإعدادية.. مظاريف بلاستيكية

شدد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، على مواجهة كل أنواع وصور الغش خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية، ومنع دخول أجهزة الهاتف المحمول والأجهزة المختلفة للجان سواء للطلاب أو الملاحظين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده «السيد»، اليوم الاثنين، لرؤساء لجان الشهادة الإعدادية للإدارات التعليمية على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2023-2024 بقاعة قصر ثقافة قنا، وذلك لمناقشة الاستعدادات الخاصة بـ امتحانات الشهادة الإعدادية، والتى تبدأ الأربعاء 17 يناير وتستمر حتى 24 من نفس الشهر.

مواجهة الغش في الامتحانات

وقال وكيل الوزارة، إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 52000 طالب وطالبة، موزعين على 302 لجنة على مستوى المحافظة، كما تم استحداث آلية جديدة للحد من الغش وضمان سرية الامتحانات، وذلك عن طريق استخدام مظاريف بلاستيكية مؤمنة، تتضمن أوراق الأسئلة بنفس عدد الطلاب داخل كل لجنة، ويتم فتح تلك المظاريف قبل بدء الأمتحان مباشرةً وناقش وكيل الوزارة خلال الاجتماع الاستعدادات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية خاصة فيما يتعلق بكيفية إدارة الامتحان بالشكل الأمثل.

تعليمات وزارة التربية والتعليم في الامتحانات

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم على ضرورة تطبيق جميع اللوائح والقوانين والتعليمات الوزارية الصادرة بهذا الشأن، ووضح كيفية تفادي الأخطاء التي قد تحدث، وتوفير المناخ الصحي والآمن لأبنائنا الطلاب أثناء أداء الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص لدى الجميع، ومواجهه كافة أنواع وصور الغش ومنع دخول أجهزة الهاتف المحمول والاجهزة المختلفة للجان سواء للطلاب أو الملاحظين وكذلك تكثيف أعمال النظافة داخل المدارس ودورات المياه وتوفير جميع وسائل الأمان والسلامة للطلاب خلال الامتحانات ، مع قيام الادارات التعليمية بالتنسيق مع الوحدات المحلية لتكثيف أعمال النظافة خارج اللجان، ومنع الباعة الجائلين حول المدارس.