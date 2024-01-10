بالأسماء.. «تعليم قنا» تعلن الفائزين في المسابقة الثقافية والقراءة الحرة

أعلن ناجح عبد الحميد حسن، موجه عام المكتبات بمديرية التربية والتعليم في محافظة قنا، أسماء الأعمال الفائزة في المسابقة الوزارية الثقافية والقراءة الحرة، مشيرا إلى أن هذه الأعمال ستمثل المحافظة في التصفيات النهائية بوزارة التربية والتعليم.

الفائزين في المسابقة

وبحسب «تعليم قنا»، فازت رقية علي محمد حسين، الطالبة بمدرسة الشيخ جاد الابتدائية في مركز الوقف بالمركز الأول، وفيرنا أنيس شهدي زخاري في مدرسة دشنا الابتدائية بنات بالمركز الثاني في مسابقة الألبومات، بينما فاز مصطفى نصر أحمد نصر بمدرسة حسان بن ثابت الابتدائية بقنا بالمركز الأول، وديما خالد عبدالقادر يوسف مدرسة ناصر الابتدائية المشتركة بقنا بالمركز الثاني، في مسابقة الإبداع الفني (الرسم).

كما حصلت أبرار حمادة حنفي الطالبة بمدرسة شركة السكر الإعدادية بقوص على المركز الأول، وفرحة أمين محمد مدرسة نقادة الإعدادية الجديدة على المركز الثاني، في مسابقة الإبداع الأدبي (المقال)، وفي الإبداع الفني (رسم) حصلت فيه علا علاء الدين محمد بمدرسة عبد الله القرشي الإعدادية بقنا على المركز الأول، وفاتن الطيب سيد بمدرسة نقادة الإعدادية الجديدة على المركز الثاني.

ونجحت طالبات المرحلة الثانوية في حصد جوائز الإبداع الأدبي (المقال)، وحققت مريم كرم شوقي بأبوتشت الثانوية بنات المركز الأول، ودنيا سيد عبد الرحيم عبدالنعيم المركز الثاني.

كما حصلت روضة خالد محمود عيادي الطالبة بمدرسة السيدة زينب الثانوية بنات على المركز الأول في البحث، وندى يوسف أحمد المركز الثاني بمدرسة الشهيد حسني عبادي الثانوية بالوقف.