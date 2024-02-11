آليات مهمة لضبط أسعار الذهب قريبا في السوق.. ينخفض لقيمة غير متوقعة

تشهد أسعار الذهب في السوق المحلية، قريبا وخاصة مع الوصول لسعر عادل متقارب مع السعر العالمي، حالة من الاستقرار والانخفاض، إذ تم سد الفجوة ما بين السعرين المحلي والعالمي، خاصة مع الضربات المتتالية التي توجهها الحكومة لتجار العملة في السوق الموازية.

أسعار الذهب في مصر

من جانبه، قال الدكتور ناجي فرج، مستشار الوزير لشؤون صناعة الذهب، إن هناك أكثر من اتجاه سيؤدي إلى انخفاض واستقرار أسعار الذهب لسعر غير متوقع ويختلف كثيرا عن سعره الحالي عند 3700 جنيه، ومن بينها:

* إذا استمر سعر الدولار في السوق الموازية في الانخفاض مع أهمية توافره.

* اتجاه عدد من البنوك لإعلان شهادات مرتفعة العائد مما يحدث انخفاضا واستقرارا أسعار الذهب بسبب اتجاه المواطنين لشراء الشهادات.

* الاتجاه نحو مد مبادرة الإعفاء الجمركي على واردات الذهب لمدة 6 أشهر إضافية والتي تنتهي في شهر مايو المقبل، ليتم مدها مدة أخرى من أجل الاستفادة من دخول أكبر كمية من الذهب للسوق المحلية في فترة اجازة المصريين بالخارج، إذ تسهم المبادرة في توافر الذهب في الأسواق دون الحاجة لسيولة دولارية.

*هدوء حركة الإقبال على شراء الذهب وخاصة السبائك والجنيهات.

* توقعات بتراجع الذهب عالميا وبالأخص في منتصف العام الجاري.

آليات استقرار أسعار الذهب في السوق المحلية

وأشار الدكتور ناجي فرج، إلى أنه إذا توافرت كل هذه الآليات سيستقر سعر المعدن الأصفر أو الذهب وسيصل إلى سعر مقارب للسعر العالمي، قائلا: «حين توافرت هذه الآليات العام الماضي في 2023 شاهدنا انخفاضا غير متوقع للذهب، حين انخفض بنهاية العام من 2800 جنيه إلى 2100 جنيه لما كان عليه بداية العام الماضي».

الوقت الحالي مناسب للبيع أم الشراء؟

وقدم الدكتور ناجي فرح، نصيحة مهمة لمن يرغب في الادخار في الذهب الوقت الحالي، قائلا: «لمن يرغب في الشراء عليه تقسم أمواله إذا كانت بمبلغ كبير، على أن يشتري بالسعر الحالي عند 3700 جنيه للجرام 21، وأن يقوم بشراء بباقي أمواله بعد 3 أشهر على الأقل، منعا لحدوث خساشر له إذا ارتفع أو انخفض سعر جرام الذهب».

في حين أكد أنه بالنسبة لمن يرغب في شراء الذهب حاليا للضرورة خاصة الشباب المقبل على الزواج، قال مستشار وزير التموين: «مصانع وورش الذهب وفرت حاليا أوزانا خفيفة بأطقم كاملة للشباب المقبل على الزواج لمساعدتهم في شراء الشبكة وبأقل سعر».

وفيما يتعلق ببيع الذهب حاليا لتحقيق مكسب من شرائه، أكد الدكتور ناجي فرج أن من يقدم على بيه مدخراته من الذهب دائما خسران حتى وإن انخفض سعر الذهب، قائلا: «الذهب ادخار آمن واستثمار مثالي بغض النظر من قيمة سعر جرام الذهب الآن».