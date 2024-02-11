«بكام الذهب النهاردة؟».. أسعار المعدن الأصفر اليوم خلال التعاملات المسائية

شهدت الساعات الأولى من التعاملات المسائية لسوق الذهب ومحال الصاغة اليوم الأحد، ثباتا سعريا كبيرا، وذلك بحسبما أعلنته الشعبة العامة للذهب خلال اليوم الأحد 11-2-2024، إذ بلغ سعر جرام الذهب من عيار 21 ما قيمته 3650 جنيها، دون إضافة الضريبة أو المصنعية، بينما شهد سعر الذهب خلال اليومين الماضيين تراجعا وصل لـ250 جنيها في الأسواق ومحال الصاغة.

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار الذهب اليوم الأحد في بداية التعاملات المسائية:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأحد مع بداية التعاملات المسائية 4171 جنيها، بدون إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجَّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد مع بداية التعاملات المسائية في محال الصاغة، 3650 جنيها قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

أما وعن سعر جرام الذهب عيار 18 فقد سجَّل ثباتا سعريا بعدما جرى تقييمه بـ3128 جنيها في بداية التعاملات المسائية.

سعر جرام الذهب عيار 14

وقد سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأحد 2440 جنيها بدون إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الأحد بداية التعاملات المسائية بـ29 ألفا و200 جنيه قبل إضافة الضريبة والمصنعية، إذ يزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21.