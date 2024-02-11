أسعار الذهب اليوم في مصر.. اعرف جرام عيار 21 بكام

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر، في بداية تعاملات الأحد 11-2-2024، 3650 جنيهًا بالنسبة لجرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية بدون مصنعية أو ضريبة.

ونرصد أسعار الذهب اليوم في مصر الأحد 11-2-2024، في السطور التالية، بحسب بيانات شعبة الذهب في الغرف التجارية وبورصة الذهب.

سعر جرام الذهب عيار 24

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاء في السوق المصرية بـ4171.4 جنيه بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 18

عن سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأحد 11-2-2024، سجل 3128.5 جنيه، بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 14

وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأحد الموافق 11-2-2024، جاء بـ2440.2 جنيه بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر الأحد 11-2-2024، 29200 جنيه بدون مصنعية أو ضريبة، بحسب شعبة الذهب في الغرف التجارية

سعر الذهب عالميا

وبالنسبة لسعر الذهب عالميًا، سجلت الأوقية 2027 دولار.